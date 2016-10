Siis, kui psühholoogid kliente ei nõusta, tegelevad nad kummaliste uurimistöödega. Wayne’i ülikooli noorteadlased koos Detroit’i autotootjate ning New Yorgi disainikeskuse värvipsühholoogidega viisid läbi uuringu, milles kirjeldasid inimeste iseloomu autovärvi valiku põhjal. Selleks reastati 10 eelistatumat autovärvi ja analüüsiti nende omanike iseloomu, harjumusi ja eelistusi.

Ütle mulle, mis värvi auto sul on; ja ma ütlen sulle, kes sa oled! See ei ole üllatus, aga on teaduslikult tõestatud, et suur osa inimesi identifitseerib end auto järgi. Autofännid “tunnevad” autosid nägupidi nagu inimesi ning eriti mehed samastavad ennast tihtipeale oma neljarattalisega. Huvitav on ka see, et auto värv “kandub” muudesse eluvaldkondadesse: näiteks kannab punase auto ostnud inimene tõenäoliselt punast riietust või eelistab sinise auto omanik jalgrattapoes siniseid velosid.

Omaette klass on inimesed, kes eelistavad peavoolust erinevaid värve – kuldset, leherohelist, oranži, jm. Nende valik kõneleb häälekalt erilistest isiksuseomadustest, ka soovist silma paista. Seegi oleks justkui iseenesest mõistetav, aga et psühholoogidelt mitte nende leiba käest ära kiskuda, laseme neil selle kenasti ära tõestada.

Autovärvide TOP10 on reastatud populaarsuse järjekorras – just neid kümmet värvi eelistavad inimesed enda sõnul kõige rohkem. Müügistatistika, mis on maailmaturult kokku kogutud, ei pruugi siiski päris täpne olla, aga suure tõenäosusega on siin nimetatud värvid kõikjal üle ilma põhjusel või teisel populaarsuse tipus.

Mida ütleb sinu kohta see, kui sinu auto on valge, must, hõbedane, hall, punane, sinine, pruun-beež, kollane-kuldne, roheline või oranž, seda loe Acceleristast.