Riigikontrolli hinnangul peab riik senisest enam pöörama tähelepanu avalike e-teenuste kasutatavusele, sest riigi pakutavad e-teenused ei ole ühtlaselt lihtsad, kasutajasõbralikud ega lisandväärtust pakkuvad. Riigikontroll analüüsis nelja infosüsteemi (riigihangete register, riikliku statistika tegemiseks vajalike andmete esitamise infosüsteem, avalik e-toimik ja ruumilise planeeringu menetluste infosüsteem) kaheksat e-teenust ning leidis, et osa vaadeldud avalike e-teenuste kasutamine pole lihtne ega mugav. Näiteks polnud päris kõiki valimis olnud teenuseid võimalik kasutada ilma juhendamiseta või juhendmaterjalideta. Samuti oli mõne teenuse tarbimine ebamugav teatud kasutajarühmadele – nutiseadmete abil e-teenuste tarbimiseks polnud loodud lihtsustatud või kohanduvaid veebilehti ning enamasti puudus võimalus muuta kirja suurust ja kontrastsust.Selgus ka, et osa asutusi lähtus avalike e-teenuste arendamisel paberliku asjaajamise loogikast ja seetõttu ei kasutanud ära kõiki võimalusi pakkuda teenuseid varasemast efektiivsemalt.

Vähemalt kahe auditis analüüsitud teenuse puhul tuli ka e-teenuse tarbimisel läbida kõik samad teenuse protsessi etapid, mis on vajalikud niiöelda paberil teenust tarbides. E-teenuse osutamise protsess peaks aga olema lihtsustatud, sest nii on võimalik lisaks lihtsale ja mugavale teenusele saavutada ka raha ja aja kokkuhoidu. E-teenustega saavutatavat aja ja raha kokkuhoidu polnud auditeeritud asutused e-teenuste loomisel ega hiljem hinnanud.Riigikontrolli hinnangul on riigi pakutavate e-teenuste kasutatavus ja kvaliteet ebaühtlane.

Ebaühtlane kvaliteet saab alguse sellest, et riigiasutuste arusaam avalike e-teenuste kasutajasõbralikkusest ja kvaliteedi hindamisest on erinev. Samas on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avalike e-teenuste kvaliteedi ühtlustamiseks välja töötanud mitmeid soovituslikke juhendmaterjale, ent neid on teenuseid pakkuvad asutused järginud vähe või valikuliselt. Vaja on ühtlasi kvaliteedinõudeid Riigikontrolli hinnangul tuleb kasutajasõbralike, mugavate, lihtsate, efektiivsete, lisandväärtust pakkuvate ja tõrgeteta toimivate riigi e-teenuste loomist tugevamalt keskselt suunata ning teenuseid edasi arendada nii, et e-teenuste ja infosüsteemide kasutatavuse hindamine oleks kogu riigis ühtviisi läbimõeldud, regulaarne ja hõlmaks kõikide kasutatavusaspektide hindamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistanud valitsuse määruse, mis kohustab kõiki asutusi tegelema e-teenuste kvaliteedi, kasutatavuse hindamise ja parandamise ning lisaväärtuse väljaarvestamisega. Riigikontroll soovitas määruse kiiresti kehtestada. Riigikontrolör Alar Karis (Alar Truu)