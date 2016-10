Tänapäevases maailmas tundub raskem kui kunagi varem saavutada oma eesmärke, märgib Art of Manliness. Paistab, et kõik on juba ära tehtud. Tahad teha blogi? Sul on miljoneid konkurente. Kirjutada raamatut? Sa ei pea konkureerima mitte ainult kirjastuste autoritega, vaid sisuliselt kõigiga, kel on oma arvuti. Paistab, et juba on olemas miljon graafilist disainerit, wannabe-filmitegijat, miljon tõenäoliselt pädevamat kandidaati ametikohale, kuhu sa kandideerid. Ja ka isiklikus elus võib konkurents tunduda väga terav. Varem võistlesid daami tähelepanu saavutamise nimel ülikoolis või kirikus. Nüüd konkureerid selle nimel saja mehega Tinderis. Sulle tundub, et erilisus on tänapäeval illusioon, üks müüt. Kuid tegelikult pole iial olnud võimalusterohkemat aega. Kuid erilisus ja haruldus on omadused, mida esineb sellistes valdkondades nagu terve mõistus, sotsiaalsed oskused, kombed ja usaldusväärsus. Ja neis on lihtne erilisena silma paista, kui jälgid 12 lihtsat nõuannet.

1. Kui jõuad koju toredalt peolt või kohtingult, siis saada tänusõnum.

See on lihtne viis võluvana välja paista. Ometi ei tee seda pea keegi. Peokorraldaja tahab ju teada, kas tema pingutusi on hinnatud. Kohtingukaaslane aga seda, kas sul ikka oli tore. Lihtne SMS nagu "Aitäh veelkord suurepärase õhtusöögi eest. Nii tore oli!" on naeruväärselt šarmantne.