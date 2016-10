Nädalavahetusel Tartu Kaubamaja keskuses toimuv Moekuulutaja toob lavale algava sügishooaja moodsaimad trendid. Uurisime moeetenduste stilistidelt, mida nad oluliseimatest moesuundadest esile tõstaksid.

Stilist Piret Sootla sõnul peitub võlu lihtsates lõigetes. “Minimalistlikke rõivaid saab vajadusel glamuursemaks muuta eriliste ehetega,” kinnitab Sootla. “Meestemoes toimub aga tõeline mustrite festival.”

Kaubamaja stilist Piret Vapajeva sõnul on sel sügisel on kõige populaarsem, kui riietad ennast pealaest jalatallani ühte värvi. “Üks trendikamaid toone on kahtlemata öösinine - see on väga luksuslik ning elegantne,” sõnab Vapajeva. “Lisaks on sügisele sobivalt tagasi ka veinipunane, mille juurde sobitatakse kastanipruune toone.”