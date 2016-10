Eesti korvpallimeistriliigas on mitmeid mängijaid, keda oleme aastast-aastasse pallimas näinud ning kes on meeskonnas omas rollis asendamatud.

Voolaid debüteeris meistriliigas 17-aastasena, kui 2009. aastal jooksis ta Rait Käbini juhendatava Pärnu eest platsile. Siinkohal tasuks meenutada, et samas meeskonnas tegi esimesi kõrgliiga samme toona ka praegune võistkonnakaaslane Martin Paasoja.

Alates sellest ajast ongi Voolaid meistriliigas pallinud - kolm aastat Pärnus, tänavusega sai alguse viies hooaeg Raplas.

Tugevad küljed: "Ma oskan visata. Pika kohta oskan ma ka hästi läbi murda. Viskan ja lähen läbi, muud ei oskagi lisada."

Nõrgad küljed: "Nõrkuseks ma pean kindlasti vastupidavust, sest sellega on mul suuri probleeme."

Iseloom: "Igapäevaselt olen ma selline rahulik ja tasakaalukas. Ei räägi ülemäära palju..."

Halvim kossuelamus: "Ei oskagi öelda. Aga üldiselt tahaks unustada kõik kaotatud mängud - kõik võidetavad mängud, mille oleme pähe saanud."

Vägevaim kossuelamus: "Emotsiooni mõttes kindlasti võit Kalev/Cramo üle, sest mina võitsin neid esimest korda. Muidugi ka see, kui me U20 koondisega tõusime A-divisjoni (2011 suvi). Samuti ei saa märkimata jätta Rapla medalivõite."

Viis aastat tagasi vägeva turniiri teinud U20 rahvuskoondises pallis ka Kristjan Voolaid (#12) (Mati Hiis)

Sihid: "Ei hakka siin midagi lubama. Teen trenni kõvasti edasi ja vaatan kuhu välja jõuan. Teen oma tööd nii hästi kui oskan ja kui õnnestub kõrgemale jõuda siis see on boonus."

Meeskonnast: "Eestlaste punt on meil väga kokkuhoidev. Oleme siin juba mitu aastat olnud ja saame ikka väga hästi läbi. Mitte, et me välismaalastega ei saa läbi, aga omadega saame eriti hästi. Ilmselt sellepärast, et me oleme nii kaua koos olnud.

Üldiselt on meil see aasta päris lahe punt van Der Mars on juba eelmisest aastast vana tuttav ja kõik on sellised toredad kutid. Sisekeemia on meil väga hea."

Ennustus: "Ma ei hakka midagi lubama, mis koha Rapla saab. Võetakse veel öeldust šnitti ja pärast on jama."

NBA või Euroliiga: "Ikka Euroliiga."

Ruut või Kuusmaa: "See on jõhker küsimus. Paneks Kuusmaa."

Siinkohal tasuks meenutada, et esimesed poolteist aastat mängis Voolaid Indrek Ruudu juhitavas Raplas, peale seda on peatreener olnud Aivar Kuusmaa. Hetkel algab Hiiumaalt pärit noormehel samas klubis viies, Kuusmaal kolmas täispikk hooaeg.

Kristjan Voolaid kuulab tähelepanelikult Aivar Kuusmaa juhiseid (Siim Solman)

Paasoja või Soo: "Mõlemad on mu väga head sõbrad. Ma ei saa sellele vastata! Ei saa valida, muidu mul on pärast suured jamad."

Janar Sooga veetis Voolaid nii mõnegi hea aasta koos Rapla ridades, samuti kuulusid mõlemad noortekoondisesse. Martin Paasoja on lisaks hetkel meeskonnakaaslaseks olemisele samuti Hiiumaa poiss ning korvpalluriteel on päris palju astutud sama rada.

Koer või kass: "...no Koer"

Hüüdnimed: "Osad sõbrad kutsuvad mind siiamaani "Tibiks", põhiliselt Hiiumaa sõbrad. See sai mulle külge ka Hiiumaalt, kui ma olin 14 või isegi natuke noorem. Ei tea, kust see täpselt tuli, ilmselt lihtsalt mingisugune nalja nimi. Aga mulle jäi see nii hullusti külge, et kui ma läksin Pärnusse, siis isegi seal enamus inimesi kutsusid mind selle nime järgi - lausa siiamaani."