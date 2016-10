Tallinna südalinnas asuv avara ja hubase õhkkonnaga ilusalong pakub oma külastajatele laias valikus teenuseid oma ala kogenud ja töökatelt professionaalidelt. Salongi külastajatele pakutakse kohapeal täiendavaks lõõgastuseks maitsvat teed või kohvi.

Aroomimassaaž aitab vabaneda pingetest ning mõjub soodsalt erinevatele probleemidele nagu unehäired, vererõhu ebastabiilsus, stress, emotsionaalne ebastabiilsus.

Tselluliidivastase massaaži efekti on tunda juba esimesest seansist. Massaaž lõõgastab ja võrreldes teiste tselluliidimassaaži variantidega ei ole see valulik. Massaaž stimuleerib "nooruse valkude" elastiini ja kollageeni tootmist, parandab vereringet ja tagab lümfidrenaaži, mille tulemusel väheneb rasvarakkude hulk ning saavutatakse massaaži eesmärk. Massaaž muudab ka reite ja tuharate lihased pringimaks, mille tulemusel näevad need kehaosad välja nooremad ja veetlevamad. Efekti püsimiseks on oluline ka õige toitumine.

Klassikaline massaaž on kõige traditsioonilisem ja levinum massaažiliik, mis baseerub Rootsi massaažil. Seda tehakse nii õliga kui ka kuivalt. Vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele võib teha nii kogu keha massaaži kui ka massaaži erinevatele kehaosadele. Klassikaline massaaž aktiveerib eelkõige vere- ja lümfiringet, ergutab ainevahetust, vähendab pea- ja lihasvalusid. Massaaži tulemusel suureneb organismi vastupanuvõime haigustele. Massaaž mõjub lõõgastavalt nii vaimse kui ka füüsilise ülepinge korral. Massaaž aitab vabaneda valust, tursetest, aitab kaasa seksuaalfunktsioonide normaliseerumisele, kiirendab vigastatud kudede taastumisprotsessi, taastab jõu väsinud lihastes, tõstab selle töövõimet, tugevdab liigeseid ja sidemeid.

Vaakummassaaž saab suurepäraselt hakkama ka inetu tselluliidi neutraliseerimisega, kuna parandab naha funktsionaalset aktiivsust, tõstab naha kaitse- ja taastumisvõimet ning puhastab Sinu keha suurimat organit. Pärast protseduuri on Sinu naha tekstuur silmnähtavalt siledam, trimmis ja inetu "apelsinikoore" efekt on märgatavalt vähenenud.

