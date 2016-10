Los Angeleses elav eesti soost kitarrist Brad Jurjens ehk Priit Jürjens osaleb oma uusima muusikavideoga prestiižsel Inglise talendikonkursil Guitar Idol, kus parimad selguvad internetihääletuse teel.



Jurjens konkureerib veebilehel guitaridol.tv publikule ja muusikamaailma kuulsustele silmajäämise nimel umbes 320 kitarristiga, kuid muusikud saavad võistlusega liituda kuni reedeni. Jurjensi võistlusvideo loole "Wind That Shakes the Heart" on salvestatud Los Angelese kesklinnas asuva stuudio Unfriendly Studios katusel.



Hääletus kestab kuni 4. novembrini, mil selgub 25 rahva lemmikut. Kuulajad saavad kitarristide oskusi hinnata 10 punkti skaalal, samuti lähevad võistlejate võrdluses arvesse meeldimiste ja jagamiste arv. Brad Jurjensit saab toetada siin.

undefined ( Lotem Maria Photography )

Populaarseima 25 hulka jõudnud kitarristidele on ette nähtud auhinnad. Novembri keskpaigas algavatesse finaalvoorudesse pääsejad valib aga siiski välja žürii, kuhu kuulub kuus tunnustatud kitarristi, nende seas Guns N' Roseses mänginud Ron Thal.

Veebipõhist talendivõistlust on korraldatud alates 2008. aastast. Auhinnafond on tänavu üle 10 000 dollari. Rahaliste auhindade kõrval antakse näiteks välja 5000 dollarit maksev kitarr Ameerika tootjalt PRS Guitars ja vajalikku tehnikat.

Finalistidele on varasematel aastatel pakutud plaadilepinguid ja võimalusi kontserdituuridel kaasa lüüa.