Lauljatar Maria Volmer (24) ning Londonis tegutsev eesti produtsent ja laulukirjutaja GoodWave ehk Hans Kristjan Aljas (21) avaldasid ühiselt valminud loo "Võim olla hea". “Lugu sai alguse Facebooki vestlusest, kui kirjutasin Hansule ideest koos muusikat teha," tunnistab Maria.

"Hans reklaamis enda tegemisi Facebookis "Muusikute infovahetuse" grupis. Kuulasin tema erinevaid projekte, tema mitmekülgsus üllatas mind ja uskusin kohe, et meie koostööst võiks asja saada,“ meenutab lauljatar ja kinnitab: "Vaatamata pikale vahemaale saime ideed üsna kiirelt ühisele lainele."

„Juhtus ka seda, et Maria pidi keset ööd vokaale salvestama!“ lisab Hans Kristjan, kelle sõnul tulevad muusikud kui tuntud ööinimesed headele mõtetele ikka siis, kui kogu muu maailm magab. "Hans kirjutas mulle, jah, kell kaks öösel, et soovib kiirelt teatud vokaaliosi. Eestis oli kell siis juba neli... Tulin ise hiliselt esinemiselt ja olin veel ärkvel. Teadsin, et järgmisel päeval on tegemisi nii palju, et lindistada ei jõua, ning laulsin soovitud osad sisse,“ kirjeldab Maria öiseid salvestamisi.

Hans Kristjan Aljas, kes iseloomustab uut lugu kui välismaiselt otsekohest, ent põhjamaiselt müstilist teost, mis toob jahedasse aega soojust ja intiimsust, on varasemalt koostööd teinud superstaarisaatest tuntud laulja Janek Valgepeaga, kellega koos anti välja singel „See öö on kuum“. Praegu seob Hans Kristjanit kõige tihedamalt koostöö Sloveenia lauljatari Ina Shai'ga.

Maria Volmer on Tallinnast pärit lauljatar, kelle videosingel „Suvi saab tulla“ kõlas läbi suve erinevates raadiojaamades. Laulu videot sai näha nii Kanal2 "Reporteri" TOP10-s kui ka ETV2 saates "Eesti Top 7".