We left the palace in style. Not pink but blue https://t.co/6WpOjm5HAk pic.twitter.com/paieBDPEcd

Toomas Hendrik Ilvese soovituste ja Twitteri-postituste kaudu on laiema rahvusvahelise tähelepanuni jõudnud nii mõnedki Eesti artistid ning paljude teiste muusikute seas seas on talt Valgetähe teenetemärgi kujul ametliku tunnustuse pälvinud nii laulja Tanel Padar, helilooja Tõnis Kõrvits, underground-muusikakultuuri edendaja Raul Saaremets, punkbändi J.M.K.E. juhtfiguur Villu Tamme kui muusikapedagoog ning koorijuht Viive Voorand ja rahvamuusika edendaja Heino Tartes.

President sellesuvise Viljandi folgi avamispeol. (Jörgen Norkroos)

Samas toetas ta tulihingeliselt artistide ja muusikaettevõtluse iseseisvuse vaimu ja igaühe vabadust kuulata ilma riikliku sekkumiseta seda, mida hing ihaldab. Inimõiguste, rock’n’roll’i ja sõnavabaduse seostest rääkides rõhutas ta alati piiranguteta eneseväljenduse olulisust vaba ühiskonna alustalana."Muusika, sealhulgas rock- ja punkmuusika, on oma olemuselt suuresti vastand võimule. Rohkem paneb mind muretsema, kui asjad arenevad teises suunas, kui rockmuusika pannakse nii-öelda riigi teenistusse. Muusika peab olema lunastav, mitte võimude käsutuses," ütles president 2015. aasta Talinn Music Weeki festivali avakõnes.

Omal ajal teismelise ameerika nooruki Toomas Hendriku elule sisu ja sihi andnud roc’k’nroll’i tänased Eesti esindajad tänavad presidenti nii isikliku toetuse ja suurepärase maitse kui ka tunde eest, et on cool olla eestlane.

Toomas Hendrik Ilves ja julgeolekunõunik Andres Vosman ehk DJ Drummie Tallinn Music Weekil. (Kristjan Indus)

Genka (Henry Kõrvits): "Austatud Toomas Hendrik Ilves. Sa oled presidendiks olemise rolli ja olulisuse mu jaoks väga lihtsaks teinud, sest Sa oled seisnud just nende asjade eest, mida me riigi ja rahvusena saavutada tahame. Kas siis teadlikult või alateadlikult. Sa oled seisnud selle eest, et me kultuur, majandus või me rahvuse kontseptsioon kõnetaks ja teeks meist arvestatava partneri, sõbra või kolleegi. Sa oled väga palju teinud selleks, et tagasihoidlik eestlane tunneks, et on väga cool olla eestlane. Suured tänud Sulle selle eest ja hoia kõrvaklapp heast muusikast tuline! PS! Kui Sul poeg sünnib, siis Henry on väga ilus nimi."

Vaiko Eplik ja Toomas Hendrik Ilves. (Alar Truu)

Vaiko Eplik: "Aitäh, Toomas, et seisid need kümme aastat meie riigi ees ja eest! Sõna otseses ja parimas võimalikus mõttes..."

Kene Vernik: "Tema toetus ja poolehoid oli tõeline üllatus. Arvasin veel päris mõnda aega, et ta ajas mind kellegagi segamini. Kui ta aga tuli mu kätt suruma ja esinema kutsus, sain aru, et asi on tõsine. Ta päriselt fännab minu muusikat. Ta päriselt fännab Eesti muusikat."

Kristiina Ehin ja Silver Sepp: Hea Toomas! Oled president, kes suutis ühendada Eesti kultuurirahvast. Sinu korraldatud koosviibimistel on sõlmitud sõprusi, mis on loonud kultuurivallas väärt koostöövaimu. Need koosviibimised olid nagu vana aja salongid, kus võis kohata legendaarseid suurkujusid ja rääkida oma põlvkonnakaaslastega, kellega muidu ehk kokku ei juhtuks. Sinu lähedust kultuurile oli pidevalt tunda. Sind võis järsku ka ilma kutsumata mõnel kirjandusõhtul või muusikasündmusel kohata. Rääkides sellest muusikutele ja kirjanikele väljaspool Eestit, oleme kohanud hämmingut stiilis: president ja publiku seas? Nalja teete! Mõistsime teravalt, kui suur haruldus on riigipea, kellele kultuur on au asi. Aitäh selle eest! Soovime loomingulist isapuhkust! PS. Kui Sul pärast vastutusrikast tööd adrenaliini väheseks jääb, siis otsid äkki oma luuletused sahtli põhjast välja ja tuled Poetry Slam’ile?

Lenna Kuurmaa: "Ma tahan tänada Teid, Toomas-Hendrik Ilves, südamest toetuse, huvi ning hoolimise eest aastate jooksul. Ma ei tea, miks ja kuidas Te mind välja valisite, aga ma olen õnnelik, et Te seda teinud olete. Ma Olen Teie poolehoidu väga kõrgelt hinnanud. See on andnud mulle põhjust rõõmustamiseks ja teinekord ka inspiratsiooni. Kuigi mulle raskeid aegu meenutada ei meeldi, jääb mulle alatiseks meelde, kuidas olite minu jaoks olemas mu häälepaelte operatsiooni ajal. Umbes nii lihtne see ongi... Kuna Teie olete alati uskunud minusse, olen mina alati uskunud Teisse kui heasse inimesse, kui heasse riigipeasse. Aitäh! Ja õnne, rõõmu ning tervist edaspidiseks!"

Kerli ja ja Toomas Hendrik Ilves. (Alar Truu)

Kerli Kõiv: "Armas Toomas! Sa oled kõige khuulim president, keda mul on au tunda olnud. Aitäh, et oled toetanud loomingulisust, mõttevabadust ja avarat maailmavaadet! Tuult tiibadesse edasistes tegemistes ja palju armastust südamesse!"

Ruslan Trochynskyi (Svjata Vatra): "Tänan sind, Toomas Hendrik, et olid alati sōbralik, inimlik ja julge. Rõõm oli jagada ōnnelikke hetki Viljandi Folgil ja suur au oli jagada raskeid aegu, mil minu sünnimaal Ukrainas algas sõda. Sinu julge ja selge toetus Ukraina rahvale oli mõjus sõnum kogu maailmale! Väga liigutav oli sinu isiklik toetuseväljendus Ukrainale, kui kutsusid mind kaasa Soome riigivisiidile. Nägin, kuidas minu poolt esitatud laul mõjus rohkem, kui mistahes kõne. Soome juhte liigutas sõnum nii, et emotsioone jagus mõtlikust pilgust pisarateni. Lisaks ühendab meid usk, et muusika muudab maailma paremaks.

Sügav kummardus ja kuum käepigistus!"

Kadri Voorand: "Muusikal on jõud ja võime äratada unistusi. Muusika lubab meil lennata paikadesse, kuhu teisiti ei saaks. On suur õnn, et meil on olnud Tark President, kes oma päevade sisse on julgenud lubada säärase rikkuse ja väe! Aitäh selle julguse eest!"

Maria Faust: "Ma ei ole mitte kunagi varem kuulnud ühestki teisest presidendist, kes oleks osutunud sellist tähelepanu muusikutele. Mis eriti veider – tähelepanu said ka sellised "kiiksuga", minusugused loojad." Mõeldes sellele lööb mu põsknägu roosatama. Mul on olnud au olla märgatud. Suur tänu!"

Misha Panfilov (Misha Panfilov Sound Combo): "Tahaksin soovida härra Ilvesele palju edu uute alguste puhul. Kunagi ei ole hilja avastada ja arendada uusi oskusi."

Kadri Keiu Ilves, Toomas Hendrik Ilves, Tommy Cash ja Ben Horowitz. (Felix Laasme)

Tommy Cash: "Aitäh, et kutsusid külla ja esinema. Tunnen nüüd sellepärast palju rohkem vastutust meie rahva ees. Andsid juurde tuld ja jõudu! Oled kindlasti üks ägedamaid Eesti presidente. Loodan, et näeme varsti."

Leen Kadakas (Universal Music Baltic): "Universal Musicul on läbi aastate olnud erinevaid toredaid puutepunkte ja koostööprojekte presidendikantseleiga, kuid kõige erilisemaks jäi kindlasti Toomas Hendrik Ilvese lemmiklugude kogumikplaat "Teenage Wasteland". Sooviks presidenti tänada usalduse, suurepärase lugudevaliku ja riigijuhtide plaanis raamidest-väljas suhtumise eest! Isiklikult olen alati imetlenud Ilvese kirglikku suhtumist muusikasse – tema entusiasm võiks olla eeskujuks paljudele artistidele ja muusikatööstuse esindajatele."

Ain Agan: "Härra President! Mul oli eelmisel aastal au ja rõõm Sind koos Ievaga Viljandi kitarrifestivalil kahel päeval võõrustada. Pärast Ralph Towneri kontserti küsisin viimaselt, kas ta oleks nõus, et ma tutvustan teda Eesti Vabariigi Presidendile. Ralph mõtles ja ütles muiates: "Miks mitte, aga ainult siis, kui president ei räägi minuga poliitikast". Kui teid omavahel tutvustasin ja Sina temaga muusikast rääkima hakkasid, nägin, kuidas Ralph seda kõike imestunult kuulas ja kuidas te hetkega omavahelise "helikeele" leidsite. Muusika-alane erudeeritus on üks Sinu paljudest oskustest, mis on aidanud Eestit muule maailmale tuntavamaks muuta. Tänud, Härra President ja naabrimees!

Raul Saaremets:

"It was alright

It was alright

Hey baby, You know it was alright."

(Velvet Underground "Rock And Roll")