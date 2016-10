Sildi "Mitte suitsetada!" all istub keegi mees ja tõmbab paberossi. Juurde astub korravalvur:

"Kas te ei näe, mis siia sildile on kirjutatud?"

"Paljugi, mis on kirjutatud. Mulle on näiteks kuuri uksele kirjutatud "f..k", aga mina hoian seal puid."