"Halb suuseks tundub nagu ajaraiskamine. Hea suuseks tundub nagu laugleks laialisirutatud tiibadega kotkana läbi taeva vaniljemaitselistesse pilvedesse – ja mida rohkem langed, seda paremini end tunned. Ja päike pole sinu kohal, vaid on all, ja see muutub üha enam ja enam intensiivsemaks, aga mitte põletaval moel, kuni sa enam seda taluda ei suuda ja tuled. See tundub nagu üks tükike su hingest liiguks mööda tillukest sisemist toru kreemjas jões allavoolu. Ja kui tunned, et see väga võimas hetk on teostunud, siis tahad ainult seda, et temake jätaks sinu ja su peenise üksi, et selle puuduva hingetüki saaks tagasi õmmelda. Siis hakkad jälle pihta või siis vabandad tema ees, et lahkuda." (Hashim, 36)

Imemine, fellatio, suhuandmine, nahast saksofoni mängimine – OK, ilmselt ainult Cool D kasutab seda viimast väljendit. Aga suuseksi kohta on mitmeid erinevaid väljendeid ja seda ühel lihtsalt põhjusel: mehed armastavad seda. Ühe uuringu kohaselt eelistaks 70% meestest seda tavalisele vahekorrale. 9 meest kirjeldas Ask Men'ile , miks neile meeldib, kui naine suuseksi teeb. Ja millisel moel on see veelgi parem, erilisem ja mõnusam.

"Tead seda tunnet, kui saad talvel külma ilmaga õuest tuppa, sul on külm ja saad lumesaju ajaks majja jääda? Siis haarad raamatu, kuuma kakao ja sooja teki ja sul on nii uskumatult mugav? Su mõistus on selge, aga samal ajal mõtted rallitavad. Oled väliselt tüüne, aga samas seesmisest põnevusest plahvatamas." (Jim, 29)

3. Parim siis, kui teil on side

"Võtmesõnaks on "intiimsus". Ilma intensiivse hingelise ühenduseta on suuseks üks argine akt. Õige oraalne intiimsus loob võrreldamatu tunde, mida vaevalt on võimalik kirjeldada." (Brian, 29)

4. Keeruline kirjeldada

"Raske on sõnadesse panna, kuidas suuseks mulle tundub. See on minu jaoks omamoodi häiriv, sest minu leivatöö on kirjutamine, aga see ei allu konkreetsele kirjeldusele. Minu kogemuse kohaselt on see parim füüsiline tunne maailmas peale vaginaalset seksi. Suuseks tundub soe ja märg, juhuslike ekstaasiraputustega, mida tavaliselt põhjustab mõni liigutus keelega. Arvan, et see sõltub siiski sellest, kes sul seal all tegutseb. Kui seal toimub midagi sellist, kus hambad on liialt mängus, siis võib see olla lausa valus. Aga kui seda tehakse hästi, siis on see umbes nagu oleks teha Jumalaga "viska viis!"" (Raymond, 29)

5. Nagu soe kevad

"Hea oraalne intiimsus tundub nagu kastetaks 4000 su lemmikuimat närvilõpet sooja kevadesse, mida hoovab Jumala enda aiast. Halb tundub nagu hõõrutaks juusturiivi su liiget mööda üles ja alla, justkui oleks see kõva lambapiimatükk." (Daniel, 29)

6. Parim siis, kui on pilkkontakt

"Suuseks ei peaks muutuma jõllitamisvõitluseks. Aga kui ma vaatan alla selle tüdruku poole, kes on nii heldelt otsustanud mu peenisel kasutada oma fellatio-annet, siis ma vihkan seda, kui pean nägema asjade ümber paksu juuksepahmakat. Ei tahaks kogu aeg üksteise silmadesse lukustatud olla, kujutan ette, et ta kael hakkaks valutama ja see tunduks ka imelik. Aga paar pilguheitu sellal, kui ta mind noolib, on nii kuum, ja kindlasti kogemusele lisaväärtus." (Paul, 29)

7. Imeja imemiseks

"Mõned minul allapoole liikunud tüdrukud on suutnud luua vaakumefekti ja minu meelest on suuseks nii kõige parem. See pole ikkagi nii tihe, kui tema sees olles, aga loob hulga teisi aistinguid, mida vahekorras ei tunne. Ma pole päris kindel, kuidas seda kirjeldada, aga põhimõtteliselt imeb ta õhku sisse, samas oma suud sellel üles ja alla liigutades. Selliselt saadavad orgasmid on tõsiselt tugevad." (Carl, 23)

8. Hambad lisavad ... ee ... ohu elementi

"Kui naine on mind oma suhu võtnud, siis on selles midagi agressiivset. Näiteks, kui ta kasutab hambaid, et mind hoida – siis on see põnevalt erinev tavalisest puudutuse naudingust. See akt väljendab ohtu. Kui ta ütleb "ma söön su ära", siis on see mõistaandmine – või ähvardus – et ta õgib mu riista." (Irwin, 24)

9. Vaheldust on ka vaja