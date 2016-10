Keskerakonna volikogu praegune juht Kalev Kallo õnnitles erakonnakaaslasi partei 25. sünnipäeva puhul ja teatas ajalehes Kesknädal, et ei kandideeri uueks ametiajaks.

"Selleks et Eesti Keskerakonna au ja südametunnistus – volikogu – ei peaks lõhenema kahte leeri ja piidlema teineteist altkulmu, olen otsustanud, et ei kandideeri enam 15. oktoobri volikogu istungil volikogu esimehe ametikohale. See on minu panus oma erakonna ühtsusele tema soliidse juubeli puhul," kirjutas Kallo.

Laupäeval toimub Keskerakonna volikogu ja kavas on valida uus juhatus. Üheks volikogu esimehe kandidaadiks on Simsoni ja Ratase toetaja Kersti Sarapuu.