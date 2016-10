Radisson Blu Hotel Olümpia konverentside ja ürituste tellimuste juht Anu Kaar on annetuse suuruse üle meeldivalt üllatunud. “Lootsime kampaaniaga koguda summa, mis kataks Markuse ühe aasta teraapia kulud. Ja seegi tundus üsna pirakas eesmärk kuu aja jooksul saavutamiseks. Aga et see number saab algama seitsme asemel üheksaga, selle üle on tohutult hea meel, sest teame, et see on Markusele suureks abiks,” räägib ta.