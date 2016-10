Ananass on tõeline supervili, milles sisalduv ensüüm bromelain on kasulik põletike vähendamisel. Hiljutine uuring kinnitab, et lisaks paljude muude tervisehädade leevendamisele vedeldab see ensüüm ka lima.

Ananassi tervislikkust suurendab tõik, et see sisaldab ohtralt ka paljusid teisi tervisele kasulikke aineid, näiteks erinevaid vitamiine ja kiudaineid, kaltsiumi, rauda, mangaani ja beeta-karoteeni. Lisaks võimele paljusid tõbesid leevendada mõjub ananassi söömine ka immuunsüsteemi tugevdavalt, kirjutab Healthy Life Tricks.

Et ananass on tulvil kõikvõimalikke antioksüdante, ongi see tõhus kurguvalu leevendada. Seepärast võiks ananassi lisada isetehtud köhasiirupisse.

Siirupi valmistamiseks vajad: 1 tass värsket ananassi, ¼ tassi värsket sidrunimahla, 1 tükk toorest ingverit (umbes 1½ spl),1 spl mett, ½ tl cayenne pipart.

Pane kõik koostisosad blenedrisse ning sega, kuni tulemus on kena ja ühtlane. Joo korraga neljandik saadud segust, tarvita siirupit kolm korda päevas. Seda siirupit võid tarvitada täpselt niikaua, kuni köha on kadunud. Vahepeal hoia siirupit külmkapis.