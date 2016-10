"Miinimumeesmärgi ehk edasi saamise kursil me siiski liigume," sõnas 46-aastane treener. "Aga ma sain võistkonna võistkonna väga keerulisest seisust ning pean asja nüüd paremaks muutma."

Inglismaa jalgpallikoondis tegi eilses MM-valikmängus väravateta viigi Sloveeniaga. Värske peatreener Gareth Southgate tunnistas peale mängu, et meeskonna mäng on väga ebastabiilne.

"Üldiselt on meie peamine ülesanne alagrupist edasi pääseda ning selles valguses oli tegemist väärusliku punktiga," hindas Southgate võõralt väljakult teenitud 0:0 viiki. "Loomulikult kõik näevad, et me võiks olla paremad aga ka vastaste võimalused tulid vaid standardolukordadest või meie lihtvigadest."