"Veenilaiendid on enamusel juhtudest kosmeetilised ning saadavad inimest kuni tema elu lõpuni. Samas on üksikutel juhtudes tegemist olulise haigusega, mille lõppjärk on tüütu haavand," räägib Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste.

"Eriti ebaõiglane tundub see olukorras, kus aastate jooksul pole olulisi veenikomusid jalal näha olnduki," kirjutab veresoontekirurg suhtlusportaalis Facebook.

"Pigem on haigus alanud suhteliselt järsku näiteks pildil toodud nahamuutusest vasaku sääre alumises kolmandikus. Tegemist on naha toitehäirega, mille põhjuseks on veenisüsteemi puudulikkus just selles kohas oleval ühendusveenil (süva- ja pindmise veenisüsteemi vahel). Naha toitehäirest muutub nahk õhukeseks ning nahaalune kude armistub. Muutus kujuneb välja kuudega ning on jääv," kirjeldab ta.

Seepärast soovitab Veronika Palmiste reageerida esimeste märkide puhul - siis kui nahk hakkab pigenteeruma ebaühtlaselt. "Kõige esmane abivahend on kompressioonravi sukaga ning ülioluline on mitte unustada naha kreemitamist nahakreemiga - siis sügeleb vähem ning haavand ei teki nii kergesti. Kirurgi juurde minna on mõtet siis, kui ollakse valmis kirurgiliseks raviks - sest just agressiivset ravi kirurg sellisel juhul pakub," lausub ta.