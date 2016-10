Tänase saate külaline on Kerttu Karon, kes püüdleb usinalt paljude noorte unistuse poole: saada staariks USA filmimekas Hollywoodis.

Praeguseks on Kerttu osalenud mitmetes USA (väiksemates) seriaalides ja muusikavideotes ning lõpetanud ka New Yorgi Filmiakadeemia lühikursuse filminäitlemise alal. Hiljuti juhtis ta ühte Emmy galaga seotud väiksemat üritust, kus osalesid nii mõnedki näitlejad "Grey anatoomiast" ning "Kiiretest ja vihastest".

Saates annab Kerttu praktilisi näpunäiteid, kuidas seriaalide casting'utele ja muusikavideotesse pääeda, kuidas luua olulisi tutvusi, mis peab Hollywoodis läbi löömiseks olemas olema.

Siiski toonitab Kerttu, et ei tahagi öelda, et on läbilöögi saavutanud. "Kõik alles algab," on ta kindel.

Tule ja jälgi meid Soundcoudis või Facebookis: