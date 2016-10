Kui viimased päevad on peamiselt kulgenud jalgpalli ja MM-valikmängude rütmis, siis nüüd on aeg korvpallurite käes. Täna alustavad Euroopa kaks vägevaimat sarja: Euroliiga ning Eurocup, kus põnevad mängud algavad juba esimesest ringist. Samuti ootab koduse meistriliiga raames ees esimene "El Classico", kui Tartu Ülikool võõrustab kell 19 Kalev/Cramot. Samuti on Eesti meeskonnad võistlustules Balti liigas, kus oma avamängu peavad TTÜ ning Rapla. Korvpalli vahele mahub mõstagi ka muud ja kõik tähtsamad spordihetked toome teieni Õhtulehe otseblogi vahendusel, püsige lainel!