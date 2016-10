Pärast laevaõnnetust satuvad inglane, prantslane ja tšuktši inimtühjale saarele. Et endale toitu hankida, hakkavad nad kalastama ja püüavad kinni kuldkala.

"Kui te mind tagasi vette lasete, siis täidan kolm teie soovi," ütleb kala.

"Vii mind tagasi vanale heale Inglismaale!" nõuab inglane.

"Vii mind otsekohe Prantsusmaale tagasi," palub prantslane.

Tšuktši mõtleb natuke ja ütleb siis kalale:

"Üksi on siin igavavõitu... Anna mulle kast viina ja too sõbrad tagasi!"