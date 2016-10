Tavaliselt jõuab värske Väinamere laevaoperaatori TS Laevade juht Kaido Padar Tallinna Sadama peamajas asuvasse firma kontorisse hommikul kell kaheksa, kuid täna juhtub see mõnevõrra hiljem. Kell on kolmveerand üheksa. On pühapäev.

Selle projektiga on kõik valesti alanud. Algas see Tallinna Sadama korruptsiooniskandaaliga, jätkub probleemidega laevahankel ja isegi ilmataat mängib vingerpussi. Radar käis uurimas, milline paistab hetke kuumima riigifirma ja Väinamere uue operaatori TS Laevade tööpäev firmajuhi pilgu läbi.

TS Laevad opereerib mandri ja saarte vahel üheksandat päeva, kuid on kriitikat meedias saanud juba kuhjaga. Tõsisemate murede kõrval räägitakse näiteks ajutise tööjõu dressipükstest ja lahendatakse probleemi, kas kiluvõileivad on sama suured kui varem või üldse mitte. „Ma ei ole näinud sellist asja enne – kiluvõileivaga ka. Selle koha pealt on naljakas,“ ütleb Padar.

Töö käis poole ööni

Padar ei ole pühapäeva hommikul tööle tulnud sugugi meie pärast. Ta võtab vastu esimese telefonikõne ja lubab peatselt tagasi helistada. „Inimesed teevad tööd juba,“ kommenteerib ta.

Kui kohe esimesel opereerimise päeval ehk 1. oktoobril segas laevaliiklust torm, siis nüüd, nädal hiljem, on Hiiumaa liinil veetase liiga madal.

„Praegu on hästi kõik. Reede õhtul me küll lõpetasime seal 12-poole ühe ajal öösel. Hiiumaa liini pärast,“ räägib ta.

Hiiumaa liinil sõitmist segas madal vesi. Padar vaatabki esimese asjana hommikul Hiiumaa liini veetaseme üle. „Praegu on miinus 50 sentimeetrit. Kui 55 peale läheks, siis jääks St. Ola kohe seisma. Ja Regula jääks 58ga seisma. Eile (laupäeval – toim) on 58 peal ära käinud. Ja oli tegelikult ca 70 vahepeal ära siin. Päris hull ikka,“ räägib ta ja näitab näpuga arvutiekraanile, kus vastavad graafikud jooksevad. Kui suuremad laevad Regula ja St. Ola sõita ei saa, sõidab Hiiumaa liinil vaid pisike Harilaid.

Pühapäevaks lastega Kuivastusse

Pühapäevane katsumus seisab nüüd ees Saaremaa liinil, kui tagasi pöördub nädalavahetusel Saaremaa rallil käinud rahvas. „Ma sellepärast lähen ise ka sinna vaatama, et mis seal saama hakkab,“ ütleb Padar.

Sõitu Virtsu poole alustame pisut enne kella 12. Maanteed Tallinnast Rohukülla, Virtsu ja tagasi Tallinna, on Padar viimase nädalaga risti ja põiki läbi sõitnud. „Ma polnud kunagi sõitnud Haapsalu juurest Virtsu. Jube palju kitsi oli öösel tee ääres,“ räägib Padar.

Seda sõitu tegi Padar nädal varem, kui TS Laevad võttis laevaliiklust üle eelmiselt operaatorilt. See öö jäi toona vahele kogu firma meeskonnal. „Öö läbi nägime vaeva, et meil oleks ajutised putkad ja toimiks piletimüügi süsteem, et me saaks inimestele reaalselt pileteid müüa. Ja kell viis hommikul oli meil esimene reis juba,“ ütleb TS Laevade teenindusjuht Olari Malk läinud nädala kohta.

Täna on nelja lapse isal Padaril kaasas kaksikud tütred Marii ja Loree.

Just kodust ja perest on mullu detsembris uut firmat käima panema tulnud Padar viimase aasta jooksul pidanud üsna palju aega eemal viibima. Ja tegelikult on samas rütmis töötanud terve TS Laevade meeskond.

TS Laevade müügi- ja teenusevaldkonna juht Ele Reiljan on Tallinna inimene, kuid viimase kolme nädala jooksul saanud kodus ööbida vaid kolm ööd. Viimase nädala on ta elanud Kuivastus.

„Ma olen tõesti viimased umbes kolm nädalat enamus aega sadamates olnud, koolitusi teinud. Tegelikult juba väga ootaks enda kodu ja perekonna nägemist,“ ütleb Reiljan.

„Täiesti tavaline on veel ühe-kahe paiku öösel veel tööjuttu ajada skypes ja otsida vigu. Ja teha parandusi,“ lisab ta.

Päris kõik pole selle tempoga kaasas jõudnud käia. „Mõned inimesed lihtsalt ütlesid ühel hetkel, et nad ei jõua enam tööd teha, et me läheme minema. Püüdsime veenda, ei suutnud veenda ja läksidki ära,“ ütleb Padar.

Alguses oli tühjus

Tuleb arvestada, et Padar ja TS Laevade teine juhatuse liige Mart Loik hakkasid detsembris asja sisuliselt nullist üles ehitama. „See oli 9. detsember. Ma mäletan seda päeva väga hästi, kui me tulime. Kaks lauda olid, toolid olid. Arvutid anti meile. Esimene päev ei saanudki päris arvuteid veel tööle. Ja siis oli kolm lepingut – kaks laevatehase lepingut ja piletisüsteemi leping,“ räägib Padar.

Kõik muu, kaasa arvatud meeskond, tuli alles luua. Kui küsida, miks ta selle ette võttis, siis Padar ise ütleb, et keegi peab ju selle töö ära tegema. „Mõned korrad olen küsinud endalt, et miks? Aga tegelikult on need samad inimesed, kes lõpuks siia meeskonda on toodud ja kellega me täna seda projekti veame – see on see lust tegelikult, mis sulle tagasi annab,“ ütleb ta.

„See on tegelikult üliäge projekt – sellise asja ära tegemine ja selline võimalus teha sellist projekti – ma ei kujuta ette, et järgmisena seda nii kergesti saada oleks,“ lisab Reiljan.

Pidevalt tähelepanu all

Teisalt tuleb arvestada pideva kriitika all töötamisega. „Me ju andsime tervele Eesti ajakirjandusele terve suvi otsa tööd oma Regulaga näiteks. Et päris raske oli seletada kogu aeg, et miks me seda teeme. Me ei saa ju minna ühegi saarlase ega hiidlase juurde ja öelda, et sorry, et varsti uued laevad tulevad, et oodake nii kaua,“ räägib Padar.

Ajakirjanduse tähelepanu ei piirdu ainult laevadega, vaid uudise annab iga pisimgi asi, mis veidi viltu läheb. „Et kui sa loed mõnda portaali, siis sa mõtledki võib-olla, et maailm on kõik kokku kukkunud ja issand jumal, et mis nad nüüd arvavad,“ tunnistab ta. „On olnud hetki, kus meie väike ettevõte ei oska näiteks meediaväljaannetega suhelda, sest ei ole enam midagi öelda, aga siis öeldakse jälle seda, et ärge tehke seda, nagu Elroniga oli – et alguses ei suheldud ja siis hakati suhtlema,“ lisab Padar.

Ja tõele au andes - uudiskünnist ei ületa ju ainult negatiivne. „Eile oli näiteks uudis juba, et ai-ai-ai, et söögi hinnad on kaks korda väiksemad, kui enne olid,“ toob ta välja.

Aga mis uut ja kus on laevad?

Kuna uusi laevu ei tule ega tule, pidi TS Laevad kokku leppima vana operaatori ehk Vjatšeslav Leedoga ning rentima asenduslaevad temalt, makstes selle eest iga päev tuhandeid eurosid. Kliendi seisukohast aga suuri muutusi ei ole. Kui ehk välja arvata töötajate riided.

„Jah, uus jope on seljas, jah,“ näitab Malk meile oma uut erksavärvilist jopet. Malk on sadamates autosid laevale aidanud juba üheksa aastat. Tööandja vahetus pole tema sõnul midagi muutnud.

„Minu meelest meil juba kõik asjad toimivad,“ ütleb ta.

Siiski – uusi laevu ootavad ka firma töötajad. „Muidugi, vaatan kogu aeg horisonti,“ lisab Malk. See on tegelikult nali ja uutest laevadest räägib siiski Padar. „Hetkel nende varulaevade plaan on paigas aasta lõpuni. See on oluline. Keegi vedamata ei jää,“ lubab ta.

Kuid see ongi ju probleem – varulaevad on siin seetõttu, et uued peaks ammu valmis olema. „See ongi see, et me tahaks kvaliteetset laeva. Me ei võta vastu, kui mingid signaalid ei jõua kaptenisillale ja muud asjad,“ ütleb Padar ja viitab, et tegelikult oleks sellesse projekti tulnud varuaeg sisse arvestada, kuid seda ei tehtud.

Kuid see on juba kivi ühelt poolt eelmiste sadamajuhtide kapsaaeda, kes uute laevade tellimisega sahkerdasid ja teisalt ka poliitikutele, kes otsustamisega venitasid.

Suhtleb kohapeal

Oleme Padariga jõudmas Virtsu sadamasse. Ta kavatseb kohapeal inimestega suhelda.

„Lihtsalt tahangi vaadata, et kuidas see raske nädalavahetus siis lõppeb meil,“ selgitab ta.

Nii käibki ta siin ringi ja räägib töötajatega juttu. Seejärel läheme laevale. Üle sõidame vana Ionasega, mis on renditud Kreekast. Seda laeva segab sogane vesi, mis ummistab laeva kingstoneid ehk avasid, kust jahutusvett sisse võetakse. Laevameeskonna sõnul peab neid avasid kogu aeg puhastama, et mootor üle ei kuumeneks ja laev seisma ei jääks.

Veendume kaptenisillal, et täna ta igal juhul sõidab. Nagu sõidab ka Leedo uuem laev Hiiumaa. Ka kiluvõileivad on Ionase pardal täitsa saadaval ja tavapärases suuruses.

Padar suhtleb aktiivselt oma inimestega ka Kuivastus. TS Laevad ootab täna suurt tungi mandrile. Nad on palunud kohalikul ajalehel Meie Maal sadamas ootajatele värskeid lehti jagada. „Inimestel igav, peavad kaks tundi äkki sadamas ootama. Saavad lugeda Saaremaa uudiseid,“ avab Padar selle plaani tausta. Kardetud pikast ootejärjekorrast pole aga kippu ega kõppu.

Padar käib ära ka firma klienditeeninduse kontoris, mis asub siinsamas Kuivastus. Kaamerat sinna tööd segama ei lubata, ehkki täna paistab olukord rahulik: rohkem kõnesid oli paar päeva varem, kui Hiiumaa liini segas madal veetase. „Küsiti ikka, kas on mõtet minna sadamasse, kuidas laevad liiguvad ja mis sest piletist saab. See on tavapärane,“ räägib Padar.

Seega võib tänaseks otsad kokku tõmmata. Laevad liiguvad ja suurt saba siia Kuivastusse ei teki. Siiski on palju tööd veel ees - lisaks uutele laevadele tuleb tõrgeteta tööle saada ka kõik muud sadama süsteemid. „Kui need ühel hetkel kõik toimivad, siis tuleb see rutiin ja siis inimene saab vahepeal ka teatris ja kinos käia ja kuskil mujal,“ loodab ta.

„Ma arvan, et kevadeks on kõik unustatud. Ei mäleta isegi keegi enam Padari nime ega neid teisi inimesi, kes seal kõik on. Tulevad uued mured ja rõõmud peale,“ lisab Padar.