Jalgpalli MM-valiksarja 3. voor lõppes täna peetud üheksa mänguga ja neisse jätkus piisavalt draamat. Keskses kohtumises Sloveenia - Inglismaa väravaid ei löödud, Poola jõudis Armeenia vastu sihile vahetult enne lõpuvilet!

Seejuures olid sloveenid väravale rohkem kui lähedal, kuid inglaste puurivahi Joe Harti imetõrje hoidis tema seljataguse puhtana.

.@UEFAEURO Well how about @England's Hart Foundation? 😉 Stunning save 👏 pic.twitter.com/WabJDc5MR0