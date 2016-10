Kellele panuseid teha? Eelmise hooaja finalistid Moskva CSKA ja Istanbuli Fenerbahce jätkavad stabiilselt ehk säilitasid peaaegu endise koosseisu. CSKA ainus lahkuja on Demetris Nichols, asemele toodi kõvemad tegijad James Augustine ja Semjon Antonov. Joel Freeland on pikalt audis vigastusega ning tema asenduseks võeti hiljuti tiimi Jeff Ayers.

Teatavasti kuulus liigasse pikki aastaid 24 meeskonda. Nüüd vähendati nende arvu 16-le ning loobuti igasugustest ala- ja vahegruppidest. Kõik meeskonnad mängivad omavahel kaks ringi läbi, mis tähendab põhihooajal 30 mängu – rohkem kui varem. Mängugraafik tiheneb üha, koos koduliiga tõsiste heitlustega tähendab see enamikule meeskondadele nädalas kaks ning teinekord ka kolm kõva matši.

Täna algab korvpalli Euroliiga järjekordne hooaeg. Vana Maailma tugevaim klubisari on läbi teinud totaalse muutumise ning näib põnevam ja intrigeerivam kui kunagi varem. Kas kevadel, mängude lõppedes saame selle eelduse tõeseks kuulutada?

CSKA näib seega mullusest veelgi vägevam ja läheb hooajale vastu suursoosikuna. Portaal Eurohoops valis viimaste nädalate jooksul välja sarja sada paremat mängijat ning pole juhus, et edetabeli tipus troonib just armeeklubi tagapaar Miloš Teodosic – Nando De Colo.

Veelgi vähem on muutusi Fenerbahces – Ricky Hickmanit asendab tagaliinis James Nunnally. Kuid pole võimatu, et CSKA suurimaks ohustajaks kerkib hoopis üks teine klubi Bosporuse väina äärest. Istanbuli Darüssafaka tõi NBAst tagasi peatreeneriks David Blatti, ajas eelarveks kokku 30 miljonit eurot ja värbas tasemel mängumehed. Kontrollmängudes ei saadud ühtegi kaotust, Türgi liiga avavoorus võeti samuti võit.

Türgi korvpalli voolabki järjest rohkem raha. Huvitav on asjaolu, et Darüssafaka on kaheksa välismaalasega mehitanud peamiselt tagaliini ja ääred. Korvialuse vallutavad omad koljatid. Tiimi kuulub ka kaks lätlast: mängija Dairis Bertans ja abitreener Ainars Bagatskis.

Mõistagi ei saa rääkida ainult kolmest meeskonnast. Euroliiga boss Jordi Bertomeu rõhutas, et algab uus ajastu ja tegemist on tõelise Euroopa liigaga. Eesmärk on liikuda NBA suunas ja saavutada olukord, kus iga meeskond võib võita igaüht. Juba tänavu jõutaksegi sellele ilmselt päris lähedale. Leidub vaid mõni üksik eeldatav autsaider, näiteks kollitab viimaseks jäämise oht Siim-Sander Vene endist koduklubi Kaunase Žalgirist.

Neid aga, kes on seadnud eesmärgi jõuda vähemalt Final Fouri, on palju rohkem: lisaks CSKA-le kogu Istanbuli klubide nelik, Hispaaniat esindav kolmik ja Kreeka suurklubide duo, mulluse häbi püüab maha pesta Tel Avivi Maccabi ja marssalikepike on Bambergi põues…