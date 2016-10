Eesti spordimeedias lõi viimastel päevadel kired lõkkele arutelu, kas võrkpall kotib kedagi või mitte. Veendusime pühapäeval Tondiraba hallis, et kotib küll. Kuid siit edasi tasub küsida, mis üldse Eesti spordihuvilist kotib ja miks see kottimine nõnda puhanguline on?

Maailmast leiab piisavalt näiteid, kus üks või teine klubivõistkond mängib terve hooaja kas praktiliselt või sisuliselt täismaja publiku ees – ning tegemist on viiekohaliste arvudega. Jah, enamasti on tegemist tippude või tipu lähedal asuvate võistkondadega, kus sportliku sooritusvõime roll pole kaugeltki vähetähtis. Kuid olemas on ometi veel see „miski“.

Võrkpallurid rõõmustasid pühapäevase ligi 6000 pealtvaataja üle ja meenutasid, mis võis olla eelmine publikurekord. Ikka tükk-tükk maad madalamal. Tegelikult on ju huvitav küsimus: kus need inimesed kõik varem on olnud? Miks nad ühtäkki just nüüd tee saali leidsid? Pidas vollekoondis ju alles eelmisel aastal sama kaaluka mängu (EMi play-off) Rootsiga.

Eestis on selgelt näha, et rahva toovad saali või staadionile alles omade edukus ja/või vastase nimi. Samas on ükskõik millisel mängul alati kohal teatud hulk tõelisi fänne, kes ei jäta omasid ükskõik milliste tulemuste või ilma korral.