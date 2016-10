Vabariigi president Kersti Kaljulaid saab enda käsutusse president Toomas Hendrik Ilvese ametiauto.

Presidendi ametiauto on Mercedes-Benz. Kantselei kinnitab, et ametiauto, mis oli president Toomas Hendrik Ilvese kasutuses, on nüüd vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi kasutuses.

Vastavalt seadusele on ametist lahkunud presidendil õigus uuele autole ja bürooruumidele, mis tulevad Kadriorgu.