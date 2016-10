Briti plikadebändis Spice Girls Sexy Spice’ina meeste meeli erutanud Geri Horner ootab teist last. Neiupõlves Geri Halliwelli nime kandnud 44aastane lauljatar tegi kõmu-uudise teatavaks Instagramis vaid mõni tund enne seda, kui ta ilmus auhinnagalal oma kõhukesega kaamerate ette.

Mullu maikuus F1 Red Bulli bossi Christian Horneriga abiellunud Geri demonstreeris seda Attitude Awardsi galal uhkelt.

Geide toetamise eest auhinna saanud poptähe kõrval poseerisid abikaasa ja endine Spice Girlsi bändikaaslane Emma Bunton, kes ei suutnud hoida käsi Geri kõhust eemal.

Varasemast armusuhtest stsenarist Sacha Gervasiga on Geril kümneaastane tütar Bluebell Madonna, kelle ristiemad on Emma ja nende omaaegne ansamblikaaslane Victoria Beckham. Lauljatar on rääkinud, et tütre sünd aitas tal saada buliimiast üle.