Laevakaitsja ema: "Kõige suurem mure on meeste tervise pärast."

Täna möödub kolm aastat sellest, kui India piirivalvurid pidasid kinni piraaditõrjelaeva, millel töötas ka 14 eestlast. Mehed on siiani vangis ja kohtusaaga lõppu ei paista kuskilt. Laevakaitsja Lauri Aderi ema Maret Veikat nendib, et laevakaitsjate lähedased on elanud kriisist kriisini, kuid lootust nad ei kaota, sest nii murduks ka meeste võitlusvaim.

India võimud pidasid MV Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget kinni 2013. aasta 12. oktoobril ja nädalapäevad hiljem võetakse nad vahi alla. Meestele esitatakse süüdistus ebaseaduslikus kütuse tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikult territoriaalvetesse sisenemises.

Tänavu jaanuari hakul kuulutati viimaks välja kohtuotsus. Lähedased lootsid, et mehed pääsevad koju. Laevakaitsjad olid arvestanud, et kõige hullem variant, mis neid ees võis oodata, oli pooleaastane vanglakaristus, mille nad on juba ära kandnud.