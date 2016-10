Ärimees Oleg Gross on laiendanud oma sõiduvahendite parki uhke helikopteriga Eurocopter EC130.

Energiaärimees Oleg Sõnajalg on koos vend Andresega olnud helikopteri omanik aastast 2009 ja tema sõnul leiavad kopterid Eestis aina rohkem omanikke. "Eesti on väikelennukile liiga väike, aga kopterile paras," ütleb ta.

Inimestel on kopteri ostmiseks mitmesugused põhjused, kuid Sõnajalale on see parim viis siin liikuda.

Helikopter Eurocopter EC130 (Marianne Loorents)

"Eks see oleneb inimesest, mõni kardab kõrgust ja lendamist. On neid, kes ostavad kopteri edevusest, aga minu jaoks on see parim viis jõuda kiiresti punktist A punkti B," tunnistab ta.