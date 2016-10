Välisminister Jürgen Ligi kõneles täna Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) täiskogul Euroopa Nõukogu ministrite komitee tegevustest inimõiguste kaitsmisel, demokraatia ja õigusriigi ülesehitamisel keskendudes Türgile, Ukrainale ja rändekriisile.

Oma kõnes rõhutas välisminister Jürgen Ligi Euroopa Nõukogu solidaarsuse ning toe jätkumist Türgile ning vajadust koostööd ja dialoogi veelgi tihendada. „Euroopa Nõukogu ja parlamentaarse assamblee abi on Türgile vajalik, et praegune riigipöördekatse järgne keeruline olukord kiiresti lahendada,“ sõnas välisminister. „Türgi on lubanud täita oma Euroopa Inimõiguste Konventsiooni järgseid kohustusi. Ka praeguse erakorralise seisukorra ajal on oluline jätkata sõnavabaduse ja meediavabaduse kaitsmist ning vaja tagada õiglane õigusemõistmine riigipöördekatses süüdistatavaile,” lausus välisminister Ligi.

Rääkides Euroopa Nõukogu võimalustest toetada riike demokraatlike reformide tegemisel tõi Ligi esile Euroopa Nõukogu ambitsioonikaimat tegevuskava Ukraina reformide toetamiseks aastateks 2015-2017. „Riik on teinud reforme inimõiguste kaitseks ja korruptsioonivastases võitluses. Innustades Ukrainat reformiprotsessiga jätkama, tuleb aga meeles pidada, et seda raskendab oluliselt jätkuv konflikt ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumine Venemaa poolt,“ sõnas Ligi.