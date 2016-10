President Arnold Rüütel soovitab eile ametissevannutatud president Kersti Kaljulaidil tegeleda esmajoones sellega, et säiliks Eesti keskkond ja piirid, et Eesti rahvale jääks alles see maalapp, mille meie esivanemad 5000 aastat tagasi välja valisid. Vaata videost, mis kuldsed soovitused president Arnold Rüütel uuele riigipeale kaasa annab!