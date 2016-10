"Nali ei lõpe mitte kunagi otsa. Iga uue nähtuse kohta tekib juurde sada uut nalja. Me elame väga rajul ajal – tee ajaleht lahti ja muudkui küta. Maailm on hälvikuid täis ja koomiku jaoks on see puhas kuld," rõõmustab Ott Sepp.

"Kui näeme kolleegidega mõnda kummaliselt käituvat inimest või jaburat sündmust, oleme ikka mõelnud, et kui seda nüüd laval esitada, siis vist keegi ei usuks. Aga elus, näed, nii on. Elu on lahe!" "Olen väga kinnine inimene, tuttavad on öelnud minu kohta lausa autist. Kodus on tekkinud probleeme, sest olen liiga vaikne." "Üritan naise-lapse-muude-tööde-kõrval lihtsalt leida selle aja, mil köögilaua taga pooliku korbatanud pudrutaldriku ja äädikakärbestest ümbritsetud õunamahlaklaasi vahel oma lollid ideed ära vormistada." (Aldo Luud)

Eestlase ausõna, et rohkem "Tujurikkujat" ei tule?

"Tujurikkujat" rohkem ei tule! See on absoluutselt kindel. Oleme "Tujurikkuja" lõpetamist arutanud juba teisest saatest alates ja iseenesest on tore, et seda ikkagi tervelt seitse aastat tegime. Aga ühtegi tuuri, jätkuosa või reuniooni ei saa olema.

Ma tahan aga rõhutada, et "Tujurikkuja" polnud ainult mina ja Märt Avandi. "Tujurikkuja" tugevasse loomingulisse tuumikusse kuulusid Õ-Fraktsioon ning operaatorid ja kunstnikud, kes olid meiega algusest lõpuni.