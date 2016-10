„On näha, et selles koondises on potentsiaal olemas. Arvan, et head ajad on ees,“ sõnas Eesti jalgpallikoondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev (pildil) 0:2 kaotust Kreekale.

Esmapäevaõhtust kohtumist mitte näinud inimesele kõlavad nood sõnad ehk kummalisena. Mis potentsiaal ja head ajad pärast kuiva allajäämist!? Aga vutihuvilised, kes mängule kaasa elasid, täheldasid, et meeskond on Martin Reimi käe all justkui ümbersündinud.

Silmapaistvaimad erisused Gibraltari ja Kreekaga madistanud koondise ning Magnus Pehrssoni käe all Malta ja Bosnia vastu põrunud satsi vahel on usk endasse, tahe, lust ja enesekindlus, millega väljakul toimetatakse.