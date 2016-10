„Ei kommentaari,“ vastas Eesti peatreener Martin Reim mängujärgsel pressikonverentsil muigega kohtuniketeemalisele küsimusele, ent lisas siiski, „eks emotsioonid mängu ajal möllavad. Aga samas on selge, et meeskond, kelle kahjuks vilistatakse, rahul ei ole.“

Kohtumine, nagu vutisõbrad teavad, lõppes Eesti 0:2 kaotusega. Ungarist pärit kohtunikebrigaad saadeti 90 minuti täitumise järel duširuumi vilekoori, omad aga tunnustavate hüüete saatel. Jalgpallivõõramatele inimestele infoks: õigusemõistjate säärane kohtlemine on vähemalt meie maal pigem erand, mitte tavapärane praktika.

„F*ck you, referee!“ kaikus esmaspäeva hilisõhtul korduvalt üle Lilleküla staadioni. See võõrkeelne sõim oli kohalike jalgpallifännide üksmeelne hinnang ungarlasest peakohtuniku Istvan Vadi tööle MM-valikmängus Eesti – Kreeka.

Olgu siinkohal toodud rahvusmeeskonna üle-eelmise peatreeneri Tarmo Rüütli kuldsed sõnad, et kohtunik ei löönud meile ühtki väravat. See on tõsi! Kreeka ei võitnud ungarlaste armust, vaid kahe eduka standardolukorra toel. Vilemeeste kraesse toda kaotust veeretada oleks narr. Aga küsimusi tekitanud otsuseid jagus Vadi ja tema abiliste üleeilsesse partiisse üle inimlike eksimuste andestatava piiri.