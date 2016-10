“Meil on praegu väga-väga keerulised ajad. Olin valmis, et sellest tuleb meile keeruline hooaeg, aga et see nii keeruliselt algab…” oli Tartu peatreener Gert Kullamäe enne kohtumist äärmiselt murelik.

Tühjade kohtade täitmiseks tuleb 45-aastasel peatreeneril mängumehi laenata duubelmeeskonnast. “Hooaja avamängule läheme pooleldi esiliiga meeskonnaga. Ideaalsest olukorrast on asi kaugel, aga see on hetke seis ja loodetavasti suudame siit midagi õppida.”

Siiski loodab Kullamäe, et hoolealused suudavad kalevlastele anda korraliku lahingu. “Ainus mis me teha saame on minna ja võidelda kõik 40 minutit korralikult. Vaatamata sellele, et me oleme võib-olla mõõtudelt väiksemad kui vastane, anname endast igal juhul parima.”

Kalev/Cramo meeskond on pidanud sel hooajal kaks ametlikku mängu. Kui avakohtumise kaotus Raplale tekitas muret, siis nädalapäevad hiljem VTB-liigas teenitud võit andis põhjust optimismiks. “Väike samm on kindlasti edasi tehtud,” sõnas peatreener Alar Varrak.

Tõsi on siiski see, et ka kalevlased on oma parimast veel kaugel ning alles otsivad oma mängu. “Praegu on veel liiga vara nii meie kui nende (Tartu) kohta mingeid hinnanguid anda. Kindlasti on neil teatud relvad olemas,” keeldus Eesti koondise abitreener hooaja algfaasis põhjalikke järeldusi tegemast.

Kui Kullamäel on probleeme meeskonna kokku saamisega, siis Kalev/Cramos ei pruugi mänguaega kõigile jaguda. Nimelt on veidi tagaplaanile jäänud Moskva CSKA-st Tallinnasse siirdunud Aleksander Gavrilov.

“Teda tuleb võtta kui noormängijat, katsume talle mänguaeg leida, aga vägisi midagi toppima ei hakka. Kas see juhtub täna, seda ei oska öelda,” teatas peatreener Alar Varrak.

Vastupidiselt Kullamäele, kelle kogu jõud kulub hetkel vaid meeskonna probleemide kustutamisele, tunnistab Varrak, et Tartuga mängud on alati erilised. “Vahet pole - olgu põhiturniiri või play-off mäng, siis Tartuga on alati selline natuke teistmoodi see tunne. See on juba aastaid nii olnud.”