Ühelt poolt on hea, kui Keskerakonnas on sedavõrd pikk pink, et Edgar Savisaarelt võib võimu üle võtta vähemalt kolm temast nooremat erakondlast. Eriti lootustandev pole aga see, et see kolmik ei ole suutnud omavahel ära klaarida, kes neist senisele suurele juhile kinda heidab. Praegu teame vaid, et plaan on küll Savisaar maha võtta, kuid mitte seda, kas uueks juhiks tõuseb Ratas, Reps või Simson. Sestap võib korduda sama olukord, mis oli presidendivalimiste ajal Reformierakonnas Kallase-Kaljurannaga, kus söödi teineteise toetust. Kui Keskerakond saab kongressil uue juhi, kellele ei hakka vastu töötama mitte ainult Savisaar, vaid ka teised parteijuhiks tõusta ihanud kandidaadid, siis ei pruugi juhitamatul erakonnal pikka pidu olla.

Keskerakonna uuenemisest on palju räägitud, kuid tegelikult rahuldab senine olukord nn valgeid erakondi vägagi hästi. Tegelikult kehtib Eestis juba pikemat aega kaheparteisüsteem, kus ühel pool on valged erakonnad, teisel pool aga Keskerakond koos praeguses riigikogu koosseisus valitsuskõlbmatu EKREga. Kõik on üles ehitatud vastandamisele ning kõige halva kehastaja rolli sobis Savisaar väga hästi.

Samas (või eelkõige) on ta olnud venelastele majakas ja hoidnud neid üsna kindlalt ohjes, kui jätta kõrvale pronksiöö ja tema osa selles. Ideaalis ei peaks joondumine mõne erakonna taha olema muidugi rahvuspõhine, kuid seni pole teised erakonnad suutnud kõnetada siinset venelast, usalduse tekkimisest rääkimata. Nii peaks olema murelik, et Savisaare tõrjumisel Keskerakonnast ei hakkaks venelastele liiga tugevalt plinkima idapiiritagused majakad.

Pikka aega oli valitsusi moodustavatele erakondadele takistuseks just Savisaare isik, et Keskerakonda kampa võtta. Nüüd, kus tema mahavõtmine on reaalsem kui eales varem, on nende huulil aga juba uued jutud: Keskerakond polevat valitsuskõlbulik isegi ilma Savisaareta, ja seda veel pikka aega. Uue juhiga erakond võib olla muidugi ebastabiilne partner, kuid pigem ei meeldi valgetele Keskerakonna kui kolli kadumine, kellega hirmutada eestlastest valijaid. Nii saab vaid Keskerakond luua uue poliitilise reaalsuse: kas jäädakse ühtseks või lagunetakse mitmeks marginaalseks jõuks. Aasta pärast saavad nad Tallinnas kohalikel valimistel tõestada, kas suudavad pealinnas võimu hoida, keda kaasavad partneriks või kaovad poliitiliselt kaardilt sootuks.