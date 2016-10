Meil on tervishoid, kus võime küll teinekord ühe või teise asja üle nuriseda, kuid keskmine eeldatav eluiga on ühtlaselt kasvanud.

Kui 2006. aastal oli meeste oodatav eluiga 67 aastat ja naistel 78 aastat, siis aastaks 2015. oli see tõusnud vastavalt 73 ja 81 aasta peale.

Meie rahvastik vananeb ja väheneb.

Kui 2000. aastal moodustasid vähemalt 65aastased rahvastikust 15%, siis 2011. aastaks oli nende osatähtsus tõusnud 18%ni. 2016. aasta 1. jaanuaril elas Eestis 1 315 944 inimest, 2006. aastal 1 344 684.

Inimeste elujärje sõltuvus sellest, kui kaugel nad elavad Tallinnast või Tartust, on muretvalmistavalt suur.

2015. aasta jooksul kasvas Tallinna elanike arv 5091 inimese võrra, sealhulgas Ida-Virumaa arvelt 1039 inimese võrra. 2015. aasta lõpus oli registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal 10,1% ja Eestis keskmiselt 4,7%.

Me oleme tipus edetabelites, kus parem oleks olla viimaste hulgas.

2013. aastal oli Eestis 127 narkosurma miljoni elaniku kohta, edestades kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. 2015. aastal diagnoositi Eestis 270 uut HIVi nakatunut, seetõttu on Eesti uute nakatumisjuhtude poolest Euroopa Liidus endiselt esimesel kohal. Iga vähemalt 15aastase elaniku kohta joodi Eestis 2015. aastal 10,3 liitrit alkoholi.

Meie naabruses toimuvad protsessid, mis teevad pehmelt öeldes murelikuks.

Venemaa toimetas nädalapäevad tagasi Kaliningradi raketisüsteemi Iskander; Vene hävituslennuk Su-27 sisenes möödunud neljapäeval Eesti õhuruumi; Venemaa lõunaosas septembris toimunud õppusel „Kavkaz 2016“ harjutas Venemaa Ukraina ründamist suurte jõududega ja sõjapidamist NATO vastu.

Eesti ei saanud rikkaks eelmisel sajandil, kui rikkaks saamine nõudis palju loodusvarasid ja millega kaasnes oluline keskkonnakahju.

Keskkonnaministeeriumi andmetel on Kirde-Eesti õlitööstuste ja jäätmemägede ümbruses põhjavesi enamasti reostunud põlevkiviõli ja fenoolidega mitmetel ruutkilomeetritel. Kohtla-Järve tööstuspiirkonnas jätkub pinnavee ja põhjavee reostamine.

Õnneks on meil see võimalus nüüd, kui jõukus ja heaolu tulevad haridusest ja ettevõtlusjulgusest.

QS World University Rankingsi 2016. aasta väljaandes saavutas Tartu ülikool oma seni parima tulemuse, jõudes 347. kohale. Äripäeva rikaste edetabeli tipus figureerivad idufirma Transferwise’i asutajad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus.

Juba Henry Ford tõdes, et tööandja mitte ei maksa palka, vaid vahendab palka, mille maksab toode ja tänapäeval üha enam teenus.

Majanduse struktuursete muutuste käigus on toimunud põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses hõive järsk langus ning selle kiire kasv teenindussektoris.

Mis saab üldse olla Eesti toode või teenus, mis arvestab siinseid olusid ja võimalusi ning võimaldab rahvusvaheliselt läbi lüüa? See pole kindlasti Nokia, vaid palju tegija oskustest ja unistustest sõltuvaid tooteid ja teenuseid. Neid saab luua ainult targa tööga ning see on ettevõtjate vabadus ja vastutus.

Eestlaste targa töö tulemusena on sündinud näiteks failijagamisprogramm Kazaa, internetitelefoni võrgustik Skype, rahavahetusteenus Transferwise jpm.

Riigi vastutus on haridus.

Hariduses on ees mitmeid tähtsaid otsuseid: mis saab maakoolidest ja milline hakkab välja nägema erakoolide rahastamismudel? Üldine suund on riigigümnaasiumide loomise poole.

Ja ettevõtmise lihtsus ning vabadus.

Ettevõtte saab elektrooniliselt registreerida paarikümne minutiga; arutlusel on ettevõtluskontode loomise süsteem (IRLi rahandusministri Sven Sesteri eestvedamisel) jm ettevõtluse lihtsustamise kavad.

Kuid see on meie töö, kes me täna siin saalis oleme. Meie laste ja lastelaste enesekindlus ja tegutsemisjulgus. Nende haridus. Nende tervis. Meie vanemate tervis ja heaolu. Meie hoolitsus oma vanemate eest, mis näitab täna meie lastele, kuidas suureks saades hoolitseda meie eest.

Mõte haakub IRLi esimehe Margus Tsahkna kirjas erakonnakaaslastele öelduga: „Kui täna on keskmiseks vanaduspensioniks 396 eurot kuus, siis 2040. aastal saab see olema väärtuses 280 eurot. Mida saame muuta? Eesti rahval peab sündima rohkem lapsi!“

Meie ütleme selgelt, et meie suurim probleem pole kunagi majandus. Meie suurim probleem on alati julgeolek.

Juulis rõõmustas Eestit sõnum NATO otsusest Varssavis tippkohtumisel, et Eestisse tuleb NATO pataljon, mida juhib Suurbritannia ja kuhu panustavad Taani ja Prantsusmaa – kolm tuumariiki, nagu märkis kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Jah, meil on meie liitlased, kellega jagame ühiseid väärtusi ja kes on aidanud muuta Eesti omariikluse tugevamaks kui see on iial enne ajaloos olnud. Hoiame oma liitlasi ja kuulame ka nende muresid!

Meenutame, et Toomas Hendrik Ilves ütles 2016. aasta vabariigi aastapäeva kõnes: „Äsja hoiatas Itaalia peaminister avalikult, et need Ida-Euroopa riigid, kes ei aita pagulaskriisi lahendamisele kaasa, riskivad Euroopa Liidu struktuurifondi toetuste vähendamisega. Samuti NATO puhul. Kui Itaalia ja Saksamaa tagavad ja maksavad solidaarsusest kinni meie suveräänse õhuruumi puhtuse, siis põhjusega mõõdavad nad Eesti tegevust ka seal, kus me ise võiksime ja peaksime solidaarsed olema.“

Ka Eesti julgeoleku kõige tähtsam võti peitub suuresti kodanikuühiskonnas: vabas, enesekindlas, mõttekaaslastega kokkuhoidvas ja koostööd tegevas Eesti inimeses. Kaitseliidu osatähtsus on meie riigikaitse alusdokumentides märgatavalt tõusnud. Seegi on kodanikeühiskonna arengu märk.

Kaitseliidu liikmeskond kasvas 2014. aastal üle 900 liikme võrra, tõustes kokku üle 15 000 piiri.

Selles saalis on täna koostöövaimu. Sellest saalist väljaspool on koostöövaimu veel palju enam. Me räägime viimasel ajal liiga vähe enesestmõistetavatest asjadest – meie unistustest paremast Eestist.