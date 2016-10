Mu sõbranna vanemad on elanud sügavast nõukaajast saati Lasnamäel. Minu põlvkond ei mõista küll seda, aga nad on Savisaare-usku. Vestlesin nendega päevapoliitikast ja Keskerakonnast toimuvast. Nad tegid Simsoni leeri maha ja pidasid neid reeturiteks. Nad usuvad, et eksmeer on puhas kui prillikivi ja et kriminaalsüüdistused on alusetud.

Tuleval sügisel on kohalikud valimised. Keda need inimesed toetavad? Kui Savisaar kandideeriks Keskerakonna ridades, valiks nad teda. Kui aga ei kandideeri? Nad ei oska sellele veel selgelt vastata. Võib-olla tunneksid end reedetuna ega annakski Keskerakonnale oma häält. Ilmselt mõtleks samamoodi paljud neist kümnetest tuhandetest lasnamäelastest, kes on seisnud valimistest valimisteni truult Savisaare taga.

Mõne noorema keskerakondlase arvates võiks vana ja väsinud juhi parteist välja heita. Ent nii visataks tõenäoliselt tuulde ohtralt valijate hääli ja ehk võimukepikegi pealinnas. Siin peitubki Savisaare trump ja seda teavad ka Simson, Reps ja Ratas. Kas aga Savisaar sooviks pärast kongressil mahahääletamist (ja nii ka läheb) vaenlastega koostööd teha?

On selge, et tuleval sügisel puhuvad pärast valimisi Tallinna võimukoridorides juba uued tuuled.