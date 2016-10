Korvpallihooaeg kogub tuure ning ajakirjanikud Ville Arike, Jarmo Jagomägi ja Hindrek Pärg võtavad Õhtulehe saates "Viies veerandaeg" vaatluse alla kõik olnud ja tulevad olulised sündmused.



Pikemalt on vaatluse all kodune põnevusmäng Rakvere Tarva ja Valga/Valka vahel, millised on üldised ootused hooajale? Miks jäi Tartu meeskond alla Bakken Bearsile ja mida võib loota FIBA Europe Cupi mängudest? BC Kalev/Cramo üllatas pärast kahvatut esitust Raplas võiduga Permis!

Täna algab Balti liiga, aga kas see sari oleks üldse elus, kui osa meeskondi ei saaks luba alles play-off'ist alustada? Lõpetuseks võetakse luubi alla kolmapäeval algav Euroliiga, mis tõotab uue formaadi abil kujuneda läbi aegade põnevaimaks. Head kuulamist!