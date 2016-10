Viimase kantselei tegi eile aga ettepaneku, et Putin pühendaks kogu visiidi vaid Süüria probleemile ja Hollande on valmis Venemaa presidenti Elysee palees vastu võtma, kuid muudel üritustel ei osaleks.

Tavapäraselt on nõndanimetatud Normandia neliku kohtumistel osalenud ka Ukraina president Petro Porošenko , kuid tema pressiteenistus teatas, et teisipäevase seisuga Kiievisse kutset Merkelilt ei ole veel jõudnud.

Vene ajakirjandus lisas eile, et Putin ja Hollande kokkusaamine 19. oktoobril täielikult välistatud veel ei ole, sest jõus on Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli kutse Putinile ja Hollande’ile tulla Berliini õhtusöögile, et arutada arenguid Ukrainas .

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas eile, et ettevalmistused Normandia neliku kohtumiseks tõepoolest toimuvad. Kas see kohtumine aga just 19. oktoobril Berliinis toimub, on tema sõnul veel vara öelda.