Al-Bakr eiras käsku ja pani jooksu. Politseinikud tegid hoiatuslasu õhku, kuid mees jooksis edasi. Põgeneja pihta tulistada ei saanud, sest samal joonel oli veel teisigi, teatas hiljem kriminaalamet.

Korterist leidsid uurijad poolteist kilogrammi lõhkeainet TATP ja materjale, mida kasutatakse pommivööde tegemisel. Sama lõhkeainet kasutasid Islamiriigi terroristid ka Pariis ja Brüsselis.

Politsei kaasas põgenema pääsenud terroristi otsimiseks suured jõud, kuid temast ei olnud kusagil kippu ega kõppu.

Kardeti, et ta võib rünnata mõnd lennu- või raudteejaama. Seetõttu tugevdati kõikjal turvameetmeid. Ärevust tekitas politsei, kelle esindaja teatas: "Me ei tea, kus tagaotsitav on ja mida ta endaga kaasa kannab."

Pöördus süürlaste võrgustiku poole

Politseil kulus 36 tundi, et tõlkida Al-Bakri otsimiskuulutus araabia keelde. Pühapäeva õhtul kella 21 paiku avaldati see internetis. Kuulutust märkasid ka süürlased, kes olid eelmisel päeval Al-Bakriga Leipzigi raudteejaamas kohtunud ja talle ulualust andnud.

Selgub, et süürlastel on internetis oma võrgustik ning just selle kaudu otsis Leipzigi jõudnud Al-Bakri ajutist elukohta ja kolm koos elanud süürlast talle seda ka pakkusid. Al-Bakri esimene soov uues elukohas oli, et tal juuksed lühikeseks lõigataks.

Ta valetas uutele tuttavatele, et tuli äsja Süüriast ja saab Leipzigis tööd. Samad mehed märkasid internetis pühapäeva õhtul Al-Bakri otsimiskuulutust ning neile sai selgeks, et nad on enda juurde võtnud ohtliku tagaotsitava.

Kui Al-Bakri end magama sättis, seoti ta elektripikendusjuhtmega kinni. Viimane pakkus enda vabaks laskmise eest raha. Ajalehe Bild andmetel oli Al-Bakril seljakotis nuga, 1000 eurot ja 200 dollarit.

"Ütlesime talle, et sa võid meile anda nii palju raha, kui tahad, aga vabaks me sind ei lase, "rääkis üks kolmest vaprast süürlasest, 36aastane Mohamed A. hiljem ajakirjanikele.

AJUTINE VARJUPAIK: Terrorist Jaber Al-Bakri leidis ajutise varjupaiga kolme süürlase juures, kes elavad Leipzigis paneelmajas. Kui korteriperemehed nägid internetis Al-Bakri otsimiskuulutust, sidusid nad ta elektripikendusjuhtmega kinni ja kutsusid kohale politseinikud. (AFP / Scanpix)

Pärast Al-Bakri kinni sidumist helistasid süürlased politseisse, kuid seal ei saadud nende sõnumist aru. Seejärel tegi Mohamed A. Al-Bakrist foto ja sõitis sellega politseijaoskonda. Politseinikud saabusid korterisse esmaspäeva öösel kell 0.42 ja viisid Al-Bakri kaasa.

"Ma olin tema peale väga vihane. Tema tegu ei saa aktsepteerida Saksamaal – riigis, mis meile uksed avas," rõhutas Mohamed A. telekanali n-tv vahendusel.

Valmistus Berliini lennujaama ründama

Saksa ajakirjanduses ristiti Al-Bakri kinni võtnud süürlased põgenikekomandoks ja rõhutatakse, et see komando oli parem kui sajad politseinikud, kes jooksus olnud terroristi kaks päeva tulemusteta otsisid.

Saksa eriteenistuste andmetel valmistus tabatud terrorist pommi õhkimiseks Berliini lennujaamas.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kuulis Al-Bakri vahistamisest Aafrikas. Ta tänas politseinike kõrval eriti kolme süürlast, kes terroristi tegelikult rajalt maha võtsid.

Paraku kinnitab Al-Bakri juhtum veenvalt, et põgenike sildi all saabub Saksamaale potentsiaalseid terroriste, hoiatab Spiegel Online.

Jaber Al-Bakr saabus Saksamaale illegaalselt

Jaber Al-Bakr (AFP / Scanpix)

Leipzigis esmaspäeva öösel vahistatud Islamiriigi pommimees Jaber Al-Bakr on sündinud 10. jaanuaril 1994 Süüria pealinna Damaskuse lähistel, vahendab Spiegel Online.

Mullu 18. veebruaril saabus ta illegaalselt Rosenheimi kaudu Saksamaale. Järgmisel päeval registreeriti Al-Bakr põgenikuna ja saadeti Ida-Saksamaale Chemnitzisse. Seal esitas ta asüülitaotluse, mis rahuldati 9. juunil 2015.

10. märtsil 2016 asus Al-Bakr elama Eilenburgi väikelinna, mis asub paarkümmend kilomeetrit Leipzigist kirdes.

Paari nädala eest asus Al-Bakr taas elama Chemnitzi 33aastase süürlase korterisse. Sealt teda politsei eriüksus laupäeva hommikul ka otsis.