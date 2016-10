Venemaal Vladimiri oblastis peetakse neil päevil rahvusvahelist spordifoorumit "Venemaa - spordi suurvõim", kus täna esines riigi president Vladimir Putin.

Putin võttis mõistagi sõna ka dopinguteemal ning märkis: "Näeme, kui paljud sportlased saavad meditsiinilisi erilubasid. Sellega peab midagi ette võtma. Varsti võib juhtuda, et kõik rekordid on krooniliselt haigete sportlaste nimel. Ehk peaks nad võistlema eraldi kategoorias, nende punkte ja sekundeid eraldi lugema? Mul pole vastust, kuid selle üle tuleb mõelda. Probleem on nähtav.

Sport tuleb hoida puhtana. Kuid peame olema kindlad, kuidas dopinguvastane võitlus toimib, millal ja keda kontrollitakse, millised on selle tulemused."

Venelastel on hea kont hambus, sest WADA andmebaasi sisse murdnud häkkerirühmituse Fancy Bears andmetel anti eelmisel aastal tervelt 583 (!) USA sportlasele luba tarvitada keelatud arstimeid ehk neid, mis sisaldavad mõnda dopinguainet.