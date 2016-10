„Päästjatega juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne ja me soovime päästjatele kiiret paranemist ja tööpostile naasmist. Meie jaoks oli juhtunu kahtlemata õppetund, millest tulevikuks õppida. Revali Merekool on juba teinud samme sarnaste juhtumite edaspidiseks vältimiseks, täiendades muuhulgas veelgi ohutusalast juhendamist,“ ütles Revali Merekooli tegevjuht Tanel Hinno.

„Koostöös Revali Merekooliga on üle vaadatud õppekava, käidud kohapeal koolituse ja ohutuse taset hindamas. Täna ei ole meil põhjust arvata, et sarnased intsidendid Revali Merekoolis jätkuvad, mistõttu Päästeamet jätkab koolituste tellimist. Päästeameti õppurite antud tagasiside Revali Merekooli kursusele on üle keskmise kõrge,“ ütles Soodla.

20.-23. septembrini toimus Revali Merekoolis merepääste I astme koolituse kolmas kursus, kus osales ühtekokku 14 päästjat. Koolituse praktilise osa käigus 22. septembri hommikul suunduti Tallinna lahele, et demonstreerida ja selgitada paadi käitumist kõrges lainetuses, kasutades selleks Tallinna ja Helsingi liinil sõitvate laevade ahtrilaineid. Kella 10.50 ajal kukkus laineharjalt maandumisel saadud löögist ühes paadis kolm päästjat ning said viga. Õnnetuse hetkel oli paadis viis päästjat ja kaks instruktorit ning laine kõrgus oli kuni kolm meetrit.

Kahe päästja vigastused kvalifitseeriti raskeks tööõnnetuseks, ühel päästjal kergeks tööõnnetuseks. Viga saanud päästjatest kaks töötavad Nõva ja üks Kunda komandos ning täna on kõik kolm teenistujat kodusel ravil.

Päästeamet teavitas Tööinspektsiooni toimunud kahest raskest tööõnnetusest 23. septembril.

Päästeamet korraldas tänavu riigihanke merepääste I astme koolituse sisseostmiseks, mille võitis AS MSCA ehk Revali Merekool. Merepääste koolituse korraldamine on seotud Päästeameti merepäästevõimekuse suurendamisega ning see on esimene kord, kui Päästeamet Revali Merekoolilt koolitust ostab.