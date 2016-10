Lennukiga lendamine pole paraku kõigi jaoks mõnus ja pingevaba tegevus. Uus app võib aga olla võti reisihirmust vabanemiseks.

App vahendab kõike, mis parasjagu lennukis toimub – näiteks kohti, kus on turbulentsioht, ning selgitab õhkutõusmise ja maandumise protseduure, kirjutab Daily Mail.

Appi looja on psühholoog ja 22 aasta pikkuse kogemuse piloot, kes leiab, et andes reisijale võimalikult põhjalikku teavet lennu kohta, vähendab see hirmu. App töötab telefonis lennurežiimil ja ilma wifita.