Kas sinuga on kunagi juhtunud nii, et pärast raju peoõhtut vaatad ringi ja mõtled, kus sa nüüd oled? Daily Mail vahendab inimeste lugusid, kes on pärast pidu ärganud kummalisel kombel hoopis teises riigis.

33-aastane inglane Jordan pidutses Müncheni klubis ning peolt lahkudes sattus hätta, sest ei mäletanud oma hotelli nime. Ta lasi viia end bussijaama, kus smugeldas purjuspäi end ühe bussi pakiruumi. Kui mees ärkas viis tundi hiljem pagasiruumis üles, oli buss jõudnud Šveitsi linna Zürichisse.

Alex jutustas aga, kuidas ta Suurbritannias Essexis pidutsedes otsustas broneerida lennu Barcelonasse. Alles kainenedes ja maandudes Hispaania linnas, mõistis mees, mis toimub. "Ma astusin lennukist maha, haisedes alkoholi järgi. Ainsana oli mul kaasas tühi veepudel, rahakott, telefon ja riided mu seljas,“ meenutas ta. Kohanedes olukorraga, kukkus Alexi puhkus aga viimaks päris kenasti välja.

Sarnane lugu juhtus ka austraallase Tomiga, kes keset peoööd Melbourne’is broneeris lennu suvalisse sihtkohta. Järgmisena teadvustas mees seda, et oli saabunud Tasmaaniasse, kus oli parasjagu vägagi külm. "Ma ei usu, et olen elus ühtegi asja nii väga kahetsenud,“ kommenteeris mees.