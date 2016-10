Lennates odavlennufirmaga peaks ehk kaks korda üle mõtlema, kas ikka tahad pardal kohvi osta.

Broneeringusüsteem Kayak.co.uk vaatles viie Suurbritanniast välja lendava odavlennufirma (Ryanair, easyJet, Thomas Cook, Flybe, Jet2) kohvitassi hindu ning selgus, et juurdehindlus võrreldes poehinnaga on kuni 4000 protsenti.

Lennufirma easyJet pressiesindaja kommenteeris Daily Mailile, et Kayaki tehtud uuring on ebamäärane.

"Müüsime möödunud aastal kolm miljonit tassi kohvi, mis tähendab, et müüme seda sobiva hinnaga ja kliendid väärtustavad meie pakutud kohvi," sõnas ta. Samuti märkis pressiesindaja, et kohvi juurdehindlus tuleb sellest, et seda pakutakse õhus.