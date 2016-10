Inglanna Sam King võttis nõuks minna kolmeks kuuks Tenerifele oma poja juurde elama, kuid probleemikohaks osutus oma 82 kilogrammi kaaluva koera kaasa võtmine.

Võiks ju arvata, et imelihtne on koer lennukis endaga kaasa võtta – niimoodi ju loomi transporditakse. Selgus aga, et koer Harold on selleks liiga suur, kirjutab Lonely Planet.

Seega võttis naine kindlalt nõuks tuua Harold auto ja praamiga Tenerifele. 4000 kilomeetri pikkuseks teekonnaks arvestab naine 63 tundi (ilma peatusteta) ja maksumuseks 2000 naela ehk 2267 eurot. Võrdluseks võiks öelda, et lend Londoni ja Tenerife vahel kestab 4,5 tundi.

Põhiline murekoht, millega Sam hetkel silmitsi seisab, on see, et tal pole isegi mitte autot. Oma viimase auto müüs ta ära, sest see oli koera jaoks liiga väike.