Praegune Ameerika president Barack Obama allkirjastas möödunud reedel õigusakti, millega muudetakse avalikes kohtades, sealhulgas ka meeste WC-s, mähkimislauad kohustuslikuks, kirjutas Karen Fratti veebisaidil Romper.

Juba aprillis pakkus vabariiklane David Cicilline välja titeseaduse eelnõu (Bathrooms Accessible in Every Situation Act), mida toetas 26 demokraati ja üks vabariiklane. Suvel toimunud hääletusel sai titeseadus vaid 34 vastuhäält, mistõttu kulges kogu protsess väga kiiresti.

Meestel on eriti raske leida avalikus kohas mähkimislauda, kuna üldise arusaama järgi on naise ülesanne lapse eest hoolitseda. Siinkohal tahetakse selle õigusakti loomisega näidata, et ka isa on lapsevanem, kes saab mähkmete vahetamisega hakkama. 2015. aastal pööras näitleja Ashton Kutcher teemale tähelepanu ja lubas sotsiaalmeedias esile tõsta esimest meeste WC-d, kus ta oma lapsel saab mähkmeid vahetada. Siiski jäävad seni mähkimislaudadeta olnud avalikud tualettruumid ja restoranid vajalike vahenditeta.

Tänu titeseadusele ei pea mehed aga enam otsima privaatset ja rahulikku kohta lapse mähkmete vahetamiseks, kuna kõik Ühendriikide uute kaubakeskuste meeste WC-d saavad endale mähkmelauad.