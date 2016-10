Liigasse kuulub 14 klubi, kellest kuus tulevad Eestist ja Lätist ning kaks Leedust. Võrreldes eelmise aasta Balti liiga koosseisuga on lisandunud Šiauliai meeskond.

Möödunud hooajal Saja Liiga nime kandud Baltimaade võistlussari sai tänavusel hooaja uue nimesponsori ja on nüüd tuntud kui Credit24 Meistriliiga.

Eesti meeskonnad on vanad tuttavad, kellest nii mõnigi on uues kuues. Sarjas jätkab meilt kuus meeskonda - Tartu Bigbank, Tallinna Selver, TTÜ, Pärnu, Rakvere ning Järvamaa.

Suurima muutuse on ilmselt läbi elanud pärnakad, kelle ridadest lahkus suvel kuus mängijat, juurde on tulnud üheksa meest. Samuti on ootusärev Järvamaa, kes palkas endale kogenud peatreeneri Laimonds Raudsepa ning endise Eesti koondislase Martti Rosenblatti.

Esimesed kohtumised peetakse reedel, kui võistlustules on kõik meie meeskonnad. Sealjuures lähevad vastamisi Selver-Järvamaa ning TTÜ-Pärnu.

Põhiturniiri raames kohtuvad klubid teineteisega kodus ja võõrsil, esimesed kaks mänguvooru toimuvad juba eeloleval nädalavahetusel. Kaheksa edukamat meeskonda pääsevad veerandfinaalidesse, mis mängitakse kahe võiduni. Meistriliiga finaalturniir toimub 18.-19. märtsil 2017. aastal.