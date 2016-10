Pärnu võrkpalliklubi peatreenerit Avo Keelt ootab sel hooajal ees raske ülesanne, kui meeskonnas on toimunud suured muudatused.

"Mosaiik on kirev, kuidas kokku läheb ja kuidas mängima hakatakse, see on nüüd treeneri mure," kirjeldas Keel meeskonda. "Need asjad ei käi nii kiiresti. Selveril võttis kaks aastat aega, et üks tiitel kätte saada."

"Kolm lätlast, pluss Sander (Rätsep) on neljas, viis noort - ehk üheksa meest on uued, kes treeningutel osalevad. Mis te siis ootate?" lükkas endine Eesti koondise loots Pärnult favoriidikoormat eemale.

Keel usub, et sel hooajal on jälle paremas hoos ka leedukad, kelle võistkondi on liigas tänavu kaks. "Mina leedukate konkurentsivõime pärast ei muretsegi. Üks kahest on kindlasti play-off´is."

Vaata videost, mida arvab Keel Eesti koondisest, vastastest, Pärnu võimalustest ja muust.