Ettevõtlusminister Liisa Oviiri sõnul on ta kursis mõnede kinnisvarafirmade kriitikaga riiklikule üürielamute programmile, kuid usub endiselt, et sobivate elupindade loomine on vajalik ja aitab kaasa regionaalsete töökohtade tekkimisele.

"Olen kursis osa kinnisvaraettevõtjate kriitikaga," sõnas Oviiri riigikogu liikmete arupärimistele vastates. Ta lisas, et on kuulnud projektile ka toetavaid seisukohti.

"Ühe huvigrupi seisukohast lähtudes ei saa poliitikaid kujundada," sõnas ta. Oviiri sõnul vajab Eesti tööturg mobiilsuse suurendamiseks ja regionaalsete töökohtade tekkimiseks sobivate elupindade loomist.

Mitmed olulised tööstussektori ettevõtted paiknevad Tallinnast väljaspool ja vajavad tööjõupuuduse leevendamiseks sobilikke elupindu, lisas minister.

Riigile kuuluv sihtasutus Kredex on käivitanud ka hanke, et analüüsida riiklike üürimajade plaani ja välja selgitada, kuhu riiklikud üürimajad rajada ning mis ulatuses peaks riik seda toetama.

Peaminister Taavi Rõivas on varem öelnud, et valitsus arutab riigi üürimajade programmi tuleval sügisel, kuid tõenäoliselt tuhandete uute üürikorterite rajamist riigi raha eest ei tule. "Igasugune riigipoolne sekkumine on põhjendatud üksnes siis, kui tuvastatakse turutõrge," ütles Rõivas kevadel.

Ettevõtlusministri programm peab Rõivase sõnul selle turutõrke siis välja selgitama, ning selle eksisteerides pakkuma välja võimalikud lahendused, olgu selleks siis uued majad või vanade majade renoveerimine.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix