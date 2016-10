Kuidas on võimalik, et ühe inimese ajalugu on täiesti ära kustutatud? Sellise küsimuse esitab Mikk Kotkas tänases "Siberi võmmis" ja asub vanadest toimikutest vastuseid otsima.

Eelmisel nädalal alustanud põnevussari viskas õhku mitu kahtlust ja küsimust uue tegelase, Siberist saabunud Viktor Koroli ümber. Mikk Kotkas otsustab mehe saladused välja nuhkida, kuid põrkub takistuste ees. Kas ta on seotud maffiaga? Kas ta on politseisse sisse sokutatud?

Samal ajal, kui Kotkas mehe taustaga tegeleb, on Korol koos oma paarimehe Anders Prikiga uurimas üht golfiväljakul toimunud kummalist mõrva.

"Siberi võmmi" teine osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 21.30.